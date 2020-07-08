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سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مجموعة العمل المصرية البيلاروسية تبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة

08:37 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مجموعة العمل المصرية البيلاروسية تبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة

سيرجي تيرتنتييف

القاهرة - (أ ش أ):
أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف أن مجموعة العمل المصرية - البيلاروسية حول التعاون في المجال الزراعي بحثت خلال أول اجتماع لها عبر تقنية (الفيديوكوانفرس) تعزيز التعاون في مجال تبادل المنتجات الزراعية والبحث العلمي والتعليم في المجال الزراعي، فضلا عن تربية البذور والميكنة الزراعية وإصدار الشهادات البيطرية.
وقال تيرتنتييف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن الجانبين ناقشا تبادل الزيارات بين الخبراء المتخصصين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل المشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الزراعة والأغذية والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعهد الهندسة الزراعية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر.

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Asha
سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا القاهرة مجال الزراعة

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