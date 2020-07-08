الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنازة العسكرية للفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، كما استحوذت أخبار الشأن الاقتصادي على كثير من العناوين الرئيسية للصحف.

فتحت عنوان "السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار.. مدبولي وعبد العال والقائد العام ورئيس الأركان والوزراء في وداع الراحل العظيم"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مشيعي الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، التي أقيمت في منطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير محمد طنطاوي بالتجمع الخامس".

ووصفت الصحيفة مشهد الجنازة العسكرية، حيث حمل جثمان الفريق محمد العصار والملفوف بعلم مصر فوق عربة تجرها الخيول يتقدمها عسكريون بأطواق من الزهور وسط عزف للموسيقى العسكرية مع حملة النياشين والأوسمة التي حصل عليها الفريق العصار طوال فترة خدمته في القوات المسلحة.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم واجب العزاء لأسرة الفريق محمد سعيد العصار الذى يعد أحد رموز العسكرية المصرية، مضيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددا من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، شاركوا في الجنازة.

وتحت عنوان "مدبولي: الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتطوير العشوائيات"، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال متابعته لملف تطوير المناطق العشوائية بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والتي أكد فيها أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المشروعات بعد تسكينها للحفاظ عليها.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي المسئولية وضع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته وكان يؤكد دائما ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة وهذه هي أهم حقوق الإنسان التي نسعى لتوفيرها.

وذكرت "الأخبار" أن مدبولي أكد أن الدولة حققت نجاحات في هذا الملف لا ينكره أحد، وأشار إلى أن المكسب الحقيقي هو الحصول على ثقة المواطن وطمأنته بأن الحكومة ستزيل المنطقة غير الآمنة التي يسكن بها لتعوضه بوحدة سكنية لائقة في مجتمع سكني يتمتع بالخدمات المختلفة وهو ما حدث في مختلف المحافظات، وبعد أن كانت الحكومات السابقة منذ سنوات يصعب عليها إقناع سكان هذه المناطق، أصبحوا الآن هم من يطلبون التطوير لثقتهم في نوايا الحكومة للتطوير.

وأشارت الصحيفة إلى تكليف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والإسكان ومحافظ القاهرة بشأن البدء في تطوير عدد من ميادين القاهرة الخديوية على غرار ماحدث من تطوير في ميدان التحرير، على أن يتم البدء بميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة وغيرها.

وحول امتحانات الثانوية العامة، وتحت عنوان " شكاوى من طول التاريخ وصعوبة فيزياء الثانوية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بينما اشتكى طلاب الأدبي من طول امتحان التاريخ وصعوبة أسئلته، قال بعض طلاب العلمي بالثانوية العامة أمس، إن امتحان الفيزياء صعب والسؤالين الخامس والسادس يحتاجان إلى طالب عبقري للإجابة عنهما.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، قوله إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون أي مشكلات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 19 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في عدة محافظات.

وذكرت "الأهرام" أن حجازي حذر جميع طلاب الثانوية من الانسياق خلف محاولات صفحات الغش للنصب وجمع الأموال بصور امتحانات مزيفة لا علاقة لها بما يوزع داخل اللجان، وتشديده على أن الوزارة تتعاون مع مباحث الإنترنت لإغلاق أي صفحة تتعمد الإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت إلى إصدار نائب وزير التربية والتعليم رئيس عام الامتحان تعليمات مشددة لجميع مقدري الدرجات والعاملين بكنترولات الثانوية العامة بضرورة الالتزام بعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص داخل أماكن تصحيح الامتحانات.

وأبرزت "الجمهورية" توقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار لاشين إبرهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ يهدف إلى تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة.

، فتحت عنوان "الاتصالات: تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية بالوطنية للانتخابات"، أوضحت الصحيفة أن مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت "الأخبار" ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بعد أن تراجع الفترة الأخيرة على خلفية التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث سجل الاحتياطي النقدي 38.2 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة، تحت عنوان "الاحتياطي يسترد بعض عافيته ويعاود ارتفاعه متجاوزا 38 مليار دولار"، تأكيد البنك المركزي أن التزايد القياسي الذي حققه الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك خلال السنوات الثلاث الماضية بوصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان ولايزال أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي تعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية حاليا على خلفية الاضطرابات الحالية بالأسواق الدولية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، نقلت "الأهرام"، تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن موازنة العام المالي الحالي 2021/2020 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "المالية: الموازنة الجديدة توفر مخصصات لمواجهة كورونا" ، أن وزير المالية أوضح أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد المصري، واتخاذ التدابير التي تضمن توافر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

ونقلت "الأهرام" عن وزير المالية قوله إنه ستتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2021 في ضوء مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

وتحت عنوان "مصر أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمارات الأجنبية"، أبرزت "الجمهورية" تأكيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن مصر مثلت الوجهة الأولى لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار تمثل 23% من الإجمالي.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء في تقرير "ضمان" السنوي الـ 35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، في ضوء تفشي فيروس كوورنا، وأنه استند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.

وذكرت "الجمهورية" أنه وفقا للتقرير فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع الدول العربية بمنطقة شمال إفريقيا انخفضت بنسبة 11% لتصل إلى 13.7 مليار دولار باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبى في إفريقيا بزيادة 10.7% لتبلغ 9 مليارات دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة العربية تتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% و51% خلال العام الجاري، بخسائر تتراوح بين 7.1 و 17.2 مليار دولار.

ونقلت الجمهورية عن أمين اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز قوله إن مصر تعد الدولة الإفريقية الوحيدة ذات النمو الإيجابي بنحو 2.4% للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 2%، في الوقت الذي تكبد فيه العالم خسارة بين 20% و30% بسبب تداعيات جائحة كورونا.