أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

قالت الهيئة، في بيانها، إن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38 -28، شمال الصعيد 38 - 25، جنوب الصعيد 42- 28.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون خفيفة على مناطق متفرقة، كما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.

وأكدت الهيئة أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 34- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 38 -28، شمال الصعيد 37 - 25، جنوب الصعيد 41- 28.

اما طقس يوم الجمعة المقبل فهو مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 35- 25، السواحل الشمالية 30- 23، جنوب سيناء 37 -28، شمال الصعيد 36 - 25، جنوب الصعيد 40- 28.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في وجو الشبورة المائية على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية.​