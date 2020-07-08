مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320Neo

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة مصر للطيران السادسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFO من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، والتي الثانية من نفس الطراز التي تتسلمها الشركة الوطنية خلال شهر يوليو الحالي .

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الطائرة هي السادسة من طراز إيرباص A320Neo من إجمالي ٨ طائرات متعاقد عليهم من نفس الطراز يصل جميعهم خلال العام الجاري.

وأضاف:" التزامنا باستلام الطائرات الجديدة يؤكد إصرار الشركة على تحدي كل الظروف ومواصلة استراتيجيتها، وهو ما تعمل عليه مصر للطيران في الفترة الأخيرة، فنحن ملتزمون بتقديم وتعزيز الخدمة المتميزة للركاب من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية".

وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة الخطوط الجوية، أن هذا الطراز ذات المدى المتوسط يخدم شبكة الشركة، ويعزز من قدرتها التنافسية لما يتمتع به من كفاءة واقتصاديات في التشغيل، ونحن سعداء بأننا من أول الشركات في المنطقة التي تعاقدت عليها مع شركائنا في الصناعة .