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بـ 4 محافظات.. السياحة تسلم 11 فندقا شهادة السلامة الصحية للتشغيل

12:11 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
بـ 4 محافظات.. السياحة تسلم 11 فندقا شهادة السلامة الصحية للتشغيل

وزير السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 11 فندقا بأربعة محافظات (القاهرة الكبرى والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط)؛ شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبرى هما المنار، ونوران، و7 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، أوبروي سهل حشيش، و ريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، فندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.

وأضاف لعاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت، وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وزارة السياحة شهادة السلامة الصحية للفنادق دمياط البحر الأحمر

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