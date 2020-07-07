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السياحة: وصول 271 سائحا من أوكرانيا وبيلاروسيا لمدينة الغردقة

09:56 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
السياحة: وصول 271 سائحا من أوكرانيا وبيلاروسيا لمدينة الغردقة

مدينة الغردقة

كتب - يوسف عفيفي:

استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الثلاثاء، طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، على متنهما 271 سائحا، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

وبحسب بيان لوزارة السياحة، الثلاثاء، استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية "منسك" على متنها 130 سائحا، والأخرى من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 141 سائحا أوكرانيا.

وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر، أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مع أول يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 13 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 11 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا.

مدينة الغردقة السياحة مدينة شرم الشيخ وزارة السياحة حركة السياحة

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