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خبير عسكري: الفريق العصار طور مناهج أكاديمية ناصر لتوائم مستجدات العصر

08:47 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
خبير عسكري: الفريق العصار طور مناهج أكاديمية ناصر لتوائم مستجدات العصر

الفريق محمد العصار

مصراوي

قال اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري، المستشار بأكاديمية ناصر، إن شخصية الفريق محمد العصار كانت متفردة، وتعامل مع التهديدات التي واجهت بقاء الدولة المصرية إبان ثورة 25 يناير باحترافية شديدة، وكان عونا كبيرا للقيادة السياسية في مصر لفترات طويلة.

وأضاف العمدة، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الفريق العصار على المستوى العلمي طور بعض المناهج بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتتواءم مع مستجدات العصر الحالي، وساهم في العلاقات العسكرية المصرية وتوازنها مع بعض القوى العالمية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر، إلى أن الفريق العصار قام بالعديد من الموائمات والمبادرات والتكتيكات للحفاظ على الدولة المصرية، وأحدث الكثير من عمليات التطوير في وزارة الإنتاج الحربي بشكل لم يحدث من قبل، وهو دليل على أن مصر ولادة وقادرة على إنتاج الكوادر والمواهب طوال الوقت وفي كل المجالات.

الفريق محمد العصار أكاديمية ناصر اللواء عادل العمدة العلاقات العسكرية المصرية وزارة الإنتاج الحربي

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