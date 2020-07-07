أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

نقابة الأشراف تنعى الفريق العصار: جندياً مخلصاً في سبيل رفعة الوطن

07:38 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
نقابة الأشراف تنعى الفريق العصار: جندياً مخلصاً في سبيل رفعة الوطن

الفريق محمد العصار

كتب - محمود مصطفى:

نعت نقابة السادة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحد أفراد المجلس العسكري، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير وحتى اليوم الذي ارتقت فيه روحه الزكية الطاهرة إلى جوار ربها.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم:"ننعي إلى الأمة المصرية أحد أبنائها ورجالها المخلصين، الذين ضحوا لأجل رفعتها والحفاظ على ترابها وحفظ دماء أبنائها، حيث كان أحد أبرز الرجال المؤثرين خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة مما أراده البعض في مخططاتهم الشيطانية، فرحم الله هذا الوطني الشريف والجندي المخلص والمتفاني في سبيل رفعة بلاده حتى توفاه الله تعالى وهو جندي من جنود لا يدخر الجهد في تقديم واجباته تجاه وطنه فاستحق أن تكرمه بلاده قبل رحيله بأيام ليحصل على وشاح النيل كثالث أرفع الأوسمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتقدمت نقابة الأشراف بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولعائلته وعموم الشعب المصري العظيم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و أن يجعله في منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

الفريق محمد العصار محمود الشريف نقيب الأشراف مجلس النواب وزير الدولة للإنتاج الحربي الرئيس السيسي السيسي مجلس الوزراء

الخبر التالى:

مدبولي يعقد اجتماعا لتوفير التمويل لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرى: التصريحات الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة مخالفة للتعهدات