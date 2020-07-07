حدث في 8 ساعات: الجنازة العسكرية للفريق العصار.. وإعلان قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء: أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق العصار بمسجد المشير، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة بداية من غدا الأربعاء، وإعلان مجلس الوزراء قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:
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