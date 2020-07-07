9 رحلات دولية تغادر مطار القاهرة لعواصم عربية وآسيوية وأوروبية

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، 9 رحلات دولية على متنهم 891 راكبا فى طريقهم إلى عدة عواصم عربية وأوروبية وآسيوية.

وقالت مصادر بالمطار، إن أربع رحلات تابعة لمصر للطيران غادرت إلى كلا من بانكوك والمنامة وجدة وبيروت، وغادرت رحلة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران إلى ميلانو، و4 رحلات تابعين لشركات خاصة عربية وأجنبية إلى كلا من الشارقة والخرطوم والدمام وبيروت.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.