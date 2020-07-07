أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

وزير الأوقاف يوجه باستكمال علاج إمام بالشرقية على نفقة الوزارة

06:35 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
وزير الأوقاف يوجه باستكمال علاج إمام بالشرقية على نفقة الوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:
وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، باستكمال علاج الشيخ أشرف سعيد محمد الهادي شورب إمام وخطيب بإدارة أوقاف مشتول السوق بمديرية أوقاف الشرقية، على نفقة الوزارة، من باب البر، بمستشفى الدعاة.

وكان بعض الأئمة قد وجهوا نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لعلاج إمام وخطيب بمديرية الشرقية، على نفقة الوزارة، بمستشفى الدعاة، وهو استجاب له وزير الأوقاف على الفور.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن خالص أمنياتها للشيخ أشرف سعيد محمد الهادي، بالشفاء العاجل.

محمد مختار جمعة الشرقية وزارة الأوقاف أشرف سعيد محمد الهادي

الخبر التالى:

9 رحلات دولية تغادر مطار القاهرة لعواصم عربية وآسيوية وأوروبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: أدلة مبدئية على انتقال كورونا عبر الهواء