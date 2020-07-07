قطع المياه عن 7 مناطق بمدينة نصر لمدة 18 ساعة.. الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الحي السابع – شارع ابو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى)وضعفها عن الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر)، لمدة ١٨ ساعة، بعد غد الخميس.

وأضافت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، أن قطع الخدمة من الساعة الثامنة مساء بعد غد الخميس، وحتى الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق 10-7-2020، نظراً لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر، مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكباري بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.