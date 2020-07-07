بالصور - الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صور تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح الثلاثاء.
وقال راضي عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار".
وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوى، كما عمل مساعدا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيسا لهيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعدا لوزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية ثم عين في سبتمبر ٢٠١٥ وزيرا للإنتاج الحربي.
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