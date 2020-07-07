الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بمديرية الجيزة لانقطاعه عن العمل

كتب - محمود مصطفى:

أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف الجيزة، الثلاثاء، خدمة احمد عبد الفتاح محمد الحداد إمام وخطيب لانقطاعه عن العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنابر أو إلقاء الدروس.

وطالبت وزارة الأوقاف،بتعميم منشور يتضمن إنهاء خدمة المذكور بمعرفة مديرية الجيزة على جميع الإدارات و مفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .