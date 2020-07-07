الأوقاف: إنهاء خدمة إمام بمديرية الجيزة لانقطاعه عن العمل
كتب - محمود مصطفى:
أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف الجيزة، الثلاثاء، خدمة احمد عبد الفتاح محمد الحداد إمام وخطيب لانقطاعه عن العمل.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من العمل بالمساجد على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنابر أو إلقاء الدروس.
وطالبت وزارة الأوقاف،بتعميم منشور يتضمن إنهاء خدمة المذكور بمعرفة مديرية الجيزة على جميع الإدارات و مفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .
الخبر التالى:مدبولي: بدء سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء 15 يوليو
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
76222
عدد المصابين
-
21238
عدد المتعافين
-
3422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11670929
عدد المصابين
-
6603675
عدد المتعافين
-
538809
عدد الوفيات
إعلان