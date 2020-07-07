نقيب المحامين يرشح "سليمان" ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة "غسل الأموال"
كتب- مصراوي:
خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، مرشحا عضو مجلس النقابة صلاح سليمان لتمثيلها في اللجنة، بحسب بيان صحفي.
وجاء في نص الخطاب:
السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالإشارة إلى خطابكم برقم 1904 بتاريخ 29/6/2020.
لذلك في البداية نشكر سيادتكم على تهنئتكم الرقيقة على تولينا منصب نقيب المحامين.
ثانيا: يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بترشيح نقابة المحامين السيد الأستاذ صلاح الدين حسن سليمان (صلاح سليمان) عضو المجلس في تمثيلنا بلجنتكم الموقرة.
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