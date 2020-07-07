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مدبولي يكلف بسرعة البدء في تطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

03:17 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
مدبولي يكلف بسرعة البدء في تطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزيري السياحة والآثار، والإسكان، ومحافظ القاهرة بشأن البدء في تطوير عددٍ من ميادين القاهرة الخديوية على غرار ما حدث من تطوير في ميدان التحرير، على أن يتم البدء بميادين طلعت حرب، والأوبرا، والعتبة، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير السياحة والآثار موقف أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأيام الماضية، موضحًا أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلتا أفواجاً من السائحين بلغ عددهم 4208 سائحين، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وذلك من جنسيات مختلفة منها دول أوكرانيا، وروسيا، وبلجيكا، وألمانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا.

واستعرض الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات، التي يتم الاستعداد لافتتاحها قريبًا، ومنها متحف المركبات، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، إلى جانب متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التجهيز لموكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة.

كما استعرض وزير السياحة والآثار دراسة تم إعدادها بشأن الاستخدام الفندقي لمجمع التحرير واستغلاله بشكل أمثل، خاصة بعد تطوير ميدان التحرير.​

مصطفى مدبولي تطوير ميادين طلعت حرب الأوبرا العتبة

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