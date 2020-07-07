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برلماني يطالب بتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في قضايا التحرش وهتك العرض

03:12 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
برلماني يطالب بتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في قضايا التحرش وهتك العرض

النائب محمد فؤاد

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تعيين وكيلات للنائب العام؛ للتحقيق في البلاغات التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي.

وأوضح فؤاد أن ذلك يأتي في إطار انتشار جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني للفتيات في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي لا يوجد فيه عنصر نسائي داخل النيابة العامة يتولى التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي؛ مثل جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، مما ينتج عنه إحجام العديد من الضحايا عن التقدم ببلاغات تجاه الجناة؛ خوفاً من الأسئلة المحرجة التي يتم توجيهها إليهن أثناء التحقيقات.

وأشار البرلماني إلى أن الدستور المصري في المادة (11) منه كفل للمرأة المصرية الحق في تولي الهيئات القضائية، وليس هناك ما يمنع دستورياً وقانونياً من وجود عنصر نسائي بالنيابة العامة، خصوصًا أن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة البلاغات في الجرائم التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي في التحقيقات؛ مثل التحرش والاغتصاب وهتك العرض.. إلخ، ولنا في العديد من دول الوطن العربي أسوة في هذا الأمر؛ آخرها المملكة السعودية التي قامت الشهر الماضي بتعيين 53 امرأة بالنيابة العامة، مطالبًا ببحث الأمر واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التي ستكون لها نتائج كبيرة على المجتمع.

محمد فؤاد مجلس الوزراء قضايا التحرش

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