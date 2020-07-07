طلب إحاطة بشأن تفشي بيع المستلزمات الطبية في السوق السوداء بالشرقية

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تفشي السوق السوداء من الكمامات والكحوليات بالصيدليات العامة بالشرقية وتراخي عمليات التفتيش والرقابة.

ولفتت النائبة، في طلبها إلى أن إدارة التفتيش الصيدلى وفرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية بالشرقية، ضبط وحرز أدوية ومستلزمات طبية من كمامات وعبوات كحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وتابعت: "في ظل غياب الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات العامة، انتعشت السوق السوداء والمصانع مجهولة المصدر، والتي تنتج منتجات طبية مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، ويتم التعاقد مع هذه المصانع من قبل الصيدليات العامة، مما تشكل خطورة بالغة على صحة المرضى والمصابين".

وأشارت إلى أن سوق الدواء أصبح ملئًا بالمنتجات المغشوشة التي يعتمد أصحابها على الترويج لمنتجات طبية بكميات كبيرة ولكن عديمة المنفعة، ولا يكون لها أي آثار إيجابية بل تضر بصحة المواطنين.

وأكدت أن الحملات التفتيشية ما زالت تتراخى في التفتيش على الصيدليات والتأكد من أن جميع الأدوية والمنتجات الطبية التي تبيعها أصلية وتابعة لشركات أدوية معروفة لها سمعتها، ومنتجاتها على أفضل حال.

وطالبت بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الصيدليات العامة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، وإحكام السيطرة على سوق الدواء المغشوش.