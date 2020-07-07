جثة هامدة وسرقة.. "القوى العاملة" تكشف تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر في الكويت

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن مقتل مصري وإصابة آخر في حادثي دهس بالوفرة والسالمية بدولة الكويت، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة، ومتابعة حالة المصاب.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنه حسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أوضح فيه وقوع حادثي دهس لمصريين في منطقتي الوفرة والسالمية، انتهت بوفاة الأول البالغ من العمر 35 عامًا، وتعرض الآخر إلى إصابات متفرقة في جسده، نُقل على إثرها إلى المستشفى، بعدما سرق الداهس سيارته.

وأشار إبراهيم إلى أن الحادثة الأولى وقعت في منطقة الوفرة، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم عثروا عليه جثة هامدة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، للمعاينة ونقل الجثمان إلى الطب الشرعي.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى تعرَّض إلى الدهس، بسبب وجود آثار لإطارات في المكان، وتم رفع الجثة بأمر المحقق وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية دهس ووفاة، ومخاطبة المباحث بإجراء التحريات لمعرفة الداهس وضبطه، والبحث عن كاميرات مراقبة قريبة من الموقع، للتأكد إن كان الحادث متعمداً أم لا.

وتابع رئيس المكتب العمالي بالكويت: أما حادثة الدهس الثانية، فقد وقعت في منطقة السالمية، وانتهت بإسعاف مواطن مصري يعمل في مجال توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه في أثناء وجود المصري في إحدى الصيدليات، توقف عند بقالة لشراء زجاجة مياه، تاركاً سيارته في وضعية التشغيل، وفجأة أبصر شخصاً لا يعرفه يفتح بابها ويحاول الانطلاق بها، وعندما حاول منعه تحرك بها ودهسه، وتوارى عن الأنظار.

من جانبهم، نقل رجال الأمن والإسعاف المواطن المصري الذي تعرض إلى عملية الدهس إلى المستشفى، وبفحصه طبياً تبيّن تعرضه إلى إصابات متفرقة في جسده، وأبلغ رجال الأمن بأنه ترك في سيارته مبلغ 600 دينار، وكمية من الأدوية، وسجلت قضية أحيلت إلى البحث والتحري، للإيقاع بالمتهم والتحقيق معه.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم، إنه جار التواصل مع ذويهم لاستكمال إجراءات المستحقات العمالية، الوفاة والإصابة.