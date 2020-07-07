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"دفاع النواب" توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة الشرطية

02:13 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
"دفاع النواب" توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة الشرطية

مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، أولهما باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

و أجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها ،وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.​

مجلس النواب قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس الحكومة

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