قدمت الشيشة للمواطنين وخالفت المواعيد.. إغلاق ٢٠ محلًّا ومقهى بالجيزة

كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنه وجه بالمتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين؛ وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأضاف المحافظ أن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم وإزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة، مشيرًا إلى أن الحملات أمس قد أسفرت عن إزالة العشرات من حالات التعديات على حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال؛ حيث تم إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع.

وتابع راشد بأنه تم غلق وتشميع ٥ محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بقطاع المنيب بحي جنوب الجيزة، إضافة إلى رصد عدد ٢ كافيه دون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم ضبط ٢٠ محلًّا ومقهًى غير ملتزمة بمواعيد الغلق المقررة ومتعدية على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين، بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبو النمرس، وقد تم الغلق الفوري لها واتخاذ الإجراء القانوني حيالها، إضافة إلى رفع إشغالات المحلات بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم، وغلق وتشميع ٧ منشآت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهى وورشًا بمنطقة التعاون، ومقاهي ومحلات بحي الوراق؛ لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم؛ لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بوجود 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إغلاق المحلات التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءً.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حسم مع أية مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحلات والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.