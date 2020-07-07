أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تفاديًا للمشكلات السابقة.. لجنة برلمانية مشتركة توافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

01:56 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
تفاديًا للمشكلات السابقة.. لجنة برلمانية مشتركة توافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات".

وحسب المادة الثالثة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

وخلال مناقشة المادة الثالثة، أثار رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، تساؤلات حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، تحدثوا سلباً عن هذه الهيئات؛ كون معظمها يتعرض إلى الخسائر؛ مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات.

ليعقب المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبد الله، بتأكيده أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة على أن تعد موازنتها على نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشكلات التي واجهت جهاز إدارة المخلفات سابقًا في شأن ترحيل الفوائد، بالإضافة إلى إشكالية إبرام العقود.

مجلس النواب جهاز تنظيم إدارة المخلفات حمد السجيني

الخبر التالى:

قدمت الشيشة للمواطنين وخالفت المواعيد.. إغلاق ٢٠ محلًّا ومقهى بالجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا: لن نضر مصر.. وسنتوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا