اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 785 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3525 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر ، والإمارات، وتركيا، وإيران، والهند، ونيبال، بنجلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 5 رحلات تقل 785 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 ستصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 785 عاملا.

- الرحلة الأولى، ستقلع من الكويت الساعة 13:45 على المصرية رحلة رقم 2011 وعلى متنها 150 عاملا وتصل مطار القاهرة.

- الرحلة الثانية، على الكويتية رحلة رقم 541 وتغادر الكويت 14.15 وعلى متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة.

- الرحلة الثالثة، رقم 1733 على الجزيرة قيام من الكويت 17.05 وعلى متنها 145 عاملا، وصول القاهرة.

- الرحلة الرابعة، على العربية -مصر رقم 210 قيام من الكويت 19.05على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج.

- الرحلة الخامسة، على الجزيرة رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.