"الإسكان": تنفيذ 295 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 38.5 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حقق انجازات كبيرة خلال فترة الـ6 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده الدكتور عاصم الجزار، اليوم الثلاثاء، مع قيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بالوزارة، لمتابعة جهود القطاع في تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القريبة من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.

وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.