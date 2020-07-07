تداول إجابات امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كتب أسامة علي

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أجزاء من إجابة امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة.

ويؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ونشرت صفحات الغش الإلكتروني، امتحان الفيزياء والتاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من ضبط الطلاب المتسببين في تصوير الامتحان.