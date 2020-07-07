أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تداول إجابات امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

12:47 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
تداول إجابات امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

كتب أسامة علي

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أجزاء من إجابة امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة.

ويؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ونشرت صفحات الغش الإلكتروني، امتحان الفيزياء والتاريخ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من ضبط الطلاب المتسببين في تصوير الامتحان.

طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء الغش الإلكتروني

الخبر التالى:

حققت 305 ملايين جنيه.. وزير النقل يكشف عن إيرادات "السكك الحديدية للخدمات" في 2019

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا: لن نضر مصر.. وسنتوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا