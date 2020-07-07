"الغد": مشاورات مع "مستقبل وطن" والأحزاب لتمثيل قوي للحزب داخل البرلمان

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاورات بين حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى، على أن يكون للحزب عدد مناسب في القائمة الموحدة سواء في مجلس "الشيوخ" أو "النواب".

وأشار موسى إلى أن كل أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات في سباق مع الزمن؛ لحث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات القادمة، والتصويت واستخدام حقهم الدستوري في اختيار مَن يمثلهم في مجلسَي الشيوخ والنواب.

وأضاف رئيس حزب الغد أن كل قيادات وأمانات المحافظات على مستوى الجمهورية يعملون على قلب رجل واحد في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة والإدلاء بأصوتهم وظهور مصر بصورة تليق بها في العالم.

وتابع موسى بأن كل أعضاء الحزب منتشرون في الشارع المصري للتوعية بالانتخابات، وكذلك التباعد؛ لتجنب فيروس كورونا، خصوصًا بعد عودة الحياة إل طبيعتها.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء علي شاكر، نائب رئيس الحزب لقطاع الدلتا، إن كل أمانات الحزب في قطاع الدلتا تواصل العمل يوميًّا لتوعية المواطنين بفيروس كورونا؛ خصوصًا في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها، فضلًا عن الندوات التوعوية في التعامل بشكل إيحابي للحافظ على صحة وسلامة الأهالي.

وأضاف شاكر أن الحزب يعمل بقوة ونشاط من أجل مشاركة قوية من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم واختيار مَن يمثلهم في مجلسَي الشيوخ والنواب.

وطالب شاكر كل جموع الشعب المصري بالنزول بكثافة في الانتخابات والظهور بمظهر يليق بمصر في كل أنحاء العالم.