البابا تواضروس يلتقي أساقفة أوروبا بالفيديو كونفرنس

كتب- مصراوي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الاثنين، عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بالآباء أساقفة إيبارشيات وأديرة قارة أوروبا.

وبحسب بيان، استهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة حملت عنوان "افرحوا في الرب كل حين"، ثم اطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات.

شارك في الاجتماع أعضاء سكرتارية المجمع المقدس، أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.