انخفاض 3 درجات وأمطار وتحذيرات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وأوضحت شاكر، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد أثناء النهار.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ليلا، تشهد طقسا لطيفا على الشمال، معتدلا على الجنوب، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية.

وتابعت شاكر: أيضا هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري بين (20:30% تقريبا)، كما أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حالياً نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يجتاح البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 30، وعلى شمال الصعيد 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

وحذرت شاكر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة تجنبا لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تتخطى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

ونصحت المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

كما نصحت المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.