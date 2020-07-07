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بعد دقائق من بدء اللجنة.. "التعليم" تحدد هوية الطالب "مصور" امتحان فيزياء الثانوية العامة

11:06 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
بعد دقائق من بدء اللجنة.. "التعليم" تحدد هوية الطالب "مصور" امتحان فيزياء الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، من ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان الفيزياء بعد دقائق من بدء لجنة الامتحان.

ونجح فريق مكافحة الغش في تحديد هوية الطالب في غضون دقائق قليلة من تصوير ومشاركة الأسئلة على جروبات الغش، حيث يؤدي الطالب الامتحان في إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة القاهرة.

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صورًا لامتحانَي الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة، بعد مرور ربع الساعة من دخول الطلاب إلى اللجان.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحانَي مادتَي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اليوم، 667 ألفًا و315 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفًا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على اتباع إجراءات مشددة؛ لمنع تصوير الامتحانات داخل اللجان، بالتشديد على استخدام العصا الإلكترونية وتغليظ العقوبة على المراقب حال التصوير داخل اللجنة.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان فيزياء الغش الإلكتروني

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