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بث مباشر.. جنازة عسكرية للفريق محمد العصار.. السيسي يصل مسجد المشير

10:50 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
بث مباشر.. جنازة عسكرية للفريق محمد العصار.. السيسي يصل مسجد المشير

الفريق محمد العصار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقام اليوم مراسم الجنازة العسكرية للفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مسجد المشير ليتقدم مشيعي جنازة الفريق الراحل محمد العصار.

وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، كما عمل مساعدا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيسا لهيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعدا لوزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية ثم عين في سبتمبر ٢٠١٥ وزيرا للإنتاج الحربي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في أواخر شهر يونيو عن ترقية الفقيد إلى رتبة الفريق فخري ومنحه وشاح النيل.

ويمكنك متابعة مراسم الجنازة المقرر انطلاقها خلال الدقائق القادمة عبر الرابط التالي:

وفاة الفريق محمد العصار الفريق محمد العصار جنازة عسكرية المركز الطبي العالمي

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