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بالصور.. استعداد الطلاب لامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

10:17 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
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كتب- أسامة علي:

بدء توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، في التوافد على اللجان لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية و التاريخ للشعبة الأدبية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي بامتحان اللغة العربية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اليوم ، 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و 591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتجنب تكرار مشاكل أول يوم في الامتحانات، لتكون الأوضاع أكثر تنظيما.

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الفيزياء التاريخ

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