أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

نقيب المعلمين ينعى الفريق محمد العصار

07:52 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
نقيب المعلمين ينعى الفريق محمد العصار

خلف الزناتي نقيب المعلمين

القاهرة - مصراوي:

نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن، وكان مثالا يحتذى به فى التفانى والتضحية لمصرنا الغالية.

وقالت نقابة المهن التعليمية، إن الفريق العصار سيبقى مثالا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ولأسرته الصبر والسلوان على فقيد الوطن.

خلف الزناتى نقابة المعلمين الفريق محمد العصار

الخبر التالى:

توقعات طقس الثلاثاء.. "حرارة شديدة" منذ الصباح والعظمى بالقاهرة 39

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| أقل إصابات بمصر من 40 يومًا.. وضحيتان جديدتان من الفريق الطبي