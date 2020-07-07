كورونا في 24 ساعة| أقل إصابات بمصر من 40 يومًا.. وضحيتان جديدتان من الفريق الطبي

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو هبوط المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر دون مستوى الألف حالة يومية لأول مرة منذ 40 يومًا، بتسجيل 969 حالة، بانخفاض 249 حالة دفعة واحدة عن أمس الأحد، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين

- دون الألف منذ 40 يومًا.. أول تعليق من الصحة على تراجع إصابات كورونا

- الخطوط الجوية الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة

- "مش ممكن كده".. "عبدالعال" يناشد النواب بالتباعد الاجتماعي

- مجهود كبير وشاق دام 3 أشهر.. عبدالعال يشيد بدور وزيرة الصحة في مواجهة "كورونا"

- إنفوجراف| البورصة تتعافى من آثار "كورونا".. ومؤشر "EGX 50" يصعد 28.4%

- مرض لعين.. أسامة هيكل يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

- الأزهر: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

- الجزائر تعلق عقود الزواج في 19 ولاية بسبب كورونا

- رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

- السودان: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

- انخفاض معدل وفيات بسبب فيروس كورونا ببريطانيا إلى 16 شخصا

- اليونان تسجل إصابات جديدة بكورونا لأول مرة منذ أسابيع

- الوادي الجديد تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

- وفاة ثالث مصاب بكورونا من أفراد إسعاف الدقهلية

- وفاة مدرس مساعد بطب أطفال طنطا متأثرًا بإصابته بكورونا

- 13 متعافيًا جديدًا من كورونا بحميات بني سويف

- 109 متعافين جدد من كورونا في حميات قنا

- لحقا بأخيهما.. وفاة شقيقين بفيروس كورونا في قنا خلال نصف ساعة

- بينهم حكم دولي.. تعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

- صحة سوهاج: وصول جهاز فصل بلازما المتعافين من كورونا خلال أيام

- إجراءات احترازية مشددة في امتحانات جامعة المنوفية لمواجهة كورونا

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