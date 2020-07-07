متبقي ألفين شقة.. الإسكان تبيع 351 وحدة فقط بـ"سكن مصر" خلال 24 ساعة من بدء الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:



بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الحجز الإلكتروني بالأسبقية لشقق مشروع "سكن مصر" أمس الأحد، على أن يستمر الحجز حتى نهاية اليوم الثلاثاء 7 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ11:59 ظهرًا.

ويصل عدد الشقق التي تم إتاحتها للحجز، إلى 2662 شقة بالدورين (الأرضي – الأخير)، في مدن (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 متر وحتى 118 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وتم حجز 351 شقة، خلال أول 24 ساعة من فتح باب الحجز، ويتبقى 2311 وحدة دون حجز حتى الآن، وفقًا لمصدر خاص بوزارة الإسكان.

ويحق للحجز من سدد مقدم الحجز خلال الفترة الماضية والتي وصلت لـ50 ألف جنيه في بنك التعمير والإسكان وسجل استمارة الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com/).

وبلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 مترًا نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه، وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترا نحو 572 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترا نحو 790 ألف جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.