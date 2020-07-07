الأوقاف توضح حقيقة فيديو شخص يعتدي على المصلين: السبب ثلاجة لحوم داخل زاوية مغلقة
كتب- محمود مصطفى:
قال الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة الأوقاف القاهرة، إن الفيديو المتداول لشخص يعتدي على المصلين بالمعادي، تم داخل إحدى الزوايا المغلقة.
وأضاف خضر في بيان له، الثلاثاء، أن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وتم فتحها بمعرفة أحد الأهالي، لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي، لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.
وأشار إلى أن إدارة أوقاف البساتين بمديرية القاهرة حررت محضرا تجاه المتجاوزين، برقم ١١٤٠٢ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٠ م إداري البساتين، وقررت إعادة غلق الزاوية.
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