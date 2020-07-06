​الزراعة: ضبط 40 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في يونيو

كتب- أحمد مسعد:

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، حملاتها المرورية المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اليوم الاثنين، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 40 طنًا و413 كجم في 27 محافظة.

ووفقًا للتقرير، تمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، لافتًا إلى أنه تم أيضًا ضبط عددًا من الأختام المزورة، التي كانت تستخدم للذبح خارج المجازر، فضلًا عن زجاجات المياه الملونة، فضلًا عن حالات ذبح عجلات عشار خارج المجازر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 758 محضرًا بتلك المخالفات وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.