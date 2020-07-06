كورونا في مصر: انخفاض قياسي.. وارتداد عكسي للوفيات (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

هبط المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر دون مستوى الألف حالة يومية لأول مرة منذ 40 يومًا، بتسجيل 969 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بانخفاض 249 حالة دفعة واحدة عن أمس الأحد.

وكان آخر عدد سجلته وزارة الصحة تحت الألف حالة، يوم 27 مايو الماضي حينما أُصيب 910 حالات.

ومع ذلك، واصل المؤشر تراجعه في عدد الحالات المصابة لليوم السابع على التوالي، منذ يوم 29 يونيو الذي سجل حينها 1566 إصابة. وكانت ذروة الإصابات يوم 19 يونيو بتسجيل 1774 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 76222، منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

واعتبرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، التراجع الكبير في عدد الإصابات "أمرًا مبشرًا"، مضيفة: "نتمنى أن تستمر الأعداد في انخفاض دون أن تعاود الارتفاع بانتكاسة جديدة، لكننا منذ فترة كانت الأعداد ثابتة وبدأت في التراجع قبل أيام".

وبشأن تجاوز ذرورة كورونا، قالت العسال لمصراوي، إن الأمر يحتاج إلى استمرار الانخفاض والثبات لفترة كبيرة تصل لأسبوعين على أقل تقدير "لو استمر هذا التراجع، سينخفض المنحنى الوبائي ويكون ربنا كرمنا".

وعاد المؤشر اليومي لوفيات كورونا للارتفاع مجددًا بتسجيل 79 حالة، بزيادة 16 حالة عن أمس الأحد، الذي كان أقل مستوى مُسجل منذ 22 يومًا حينما سجلت مصر في 14 يونيو 91 حالة وفاة.

واستقر المعدل الإجمالي للوفيات في مقابل إجمالي الإصابات عند 4.4% بالنظر إلى تسجيل 3422 حالة وفاة، ليظل دون متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية بـ 5.3%، وفق الدكتور الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وقال خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي في وقت سابق، إن 30% من إجمالي الوفيات توفي قبل الوصول إلى مستشفيات العزل، و25% منهم توفوا في أول 48 ساعة من تواجدهم داخل المستشفى، كما أن الغالبية العظمى من الوفيات فوق 50 عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

كما تراجع مؤشر التعافي قليلًا بخروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما حقق أفضل أداء له منذ بداية الأزمة، أمس، بخروج 623 من المصابين، ليصل الإجمالي إلى 21238 متعافيا.

وحتى الآن؛ لا تزال 51562 حالة إيجابية مصابة في مصر بكورونا، موزعة بين مستشفيات العزل، أو خاضعة للعزل المنزلي لحين تمام شفائها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.