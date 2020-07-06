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وزير قطاع الأعمال العام ينعي الفريق محمد العصار

10:50 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزير قطاع الأعمال العام ينعي الفريق محمد العصار

وزير قطاع الأعمال العام و الفريق محمد العصار

كتبت- شيماء حفظي:

نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم.

وقال الوزير ناعيا الفريق العصار: "كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. أنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك".

محمد سعيد العصار وزارة الإنتاج الحربى هشام توفيق الفريق محمد العصار وزير قطاع الأعمال العام

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