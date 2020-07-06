وزير قطاع الأعمال العام ينعي الفريق محمد العصار
كتبت- شيماء حفظي:
نعى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية مساء اليوم.
وقال الوزير ناعيا الفريق العصار: "كان أول من هنأني من قدامى الوزراء بعد تكليفي منذ عامين.. ولتخفيف الرهبة عني أسهب في استدعاء أسماء أصدقاء مشتركين.. منتهى التواضع والرقي والبساطة والكرم.. أنه صديقي الفريق العصار.....الله يرحمك".
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