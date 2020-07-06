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دون الألف منذ 40 يومًا.. أول تعليق من الصحة على تراجع إصابات كورونا

10:42 م الإثنين 06 يوليه 2020
دون الألف منذ 40 يومًا.. أول تعليق من الصحة على تراجع إصابات كورونا

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
اعتبرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، التراجع الكبير في عدد إصابات كورونا اليوم الاثنين، أمرًا مبشرًا.

وسجلت وزارة الصحة اليوم، 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و79 حالة وفاة.

وقالت العسال لمصراوي: "نتمنى أن تستمر الأعداد في انخفاض دون أن تعاود الارتفاع بانتكاسة جديدة، لكننا منذ فترة كانت الأعداد ثابتة وبدأت في التراجع قبل أيام".

وأضافت: "لو استمر هذا التراجع، سينخفض المنحنى الوبائي ويكون ربنا كرمنا".

وبشأن تجاوزنا مرحلة الذروة، أوضحت العسال أن الأمر يحتاج إلى استمرار الانخفاض والثبات لفترة كبيرة تصل لأسبوعين على أقل تقدير.

وهبط المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر دون مستوى الألف حالة يومية لأول مرة منذ 40 يومًا، بتسجيل 969 حالة، بانخفاض 249 حالة دفعة واحدة عن أمس الأحد.

جيهان العسال فيروس كورونا وزارة الصحة إصابات كورونا

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