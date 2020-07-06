أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

وزير العدل ينعي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

10:34 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزير العدل ينعي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

المستشار عمر مروان وزير العدل

كتب- محمد الصاوي:

ينعي المستشار عمر مروان وزير العدل، ببالغ الحزن والأسى المغفور له الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً عما قدمه في خدمة الوطن.

كما أعرب عن تعازيه لأسرة الفقيد، مضيفًا أن التاريخ سيدون ذكرى رجل أخلص من أجل وطنه، متحلياً بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية.

الفريق محمد العصار عمر مروان وزير العدل

الخبر التالى:

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالتحرش بالفتيات 4 أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في الوطن العربي |تزايد في السعودية والكويت وانخفاض في مصر وقطر