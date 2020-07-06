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وزيرة الصحة تنعي الفريق العصار.. ماذا قالت؟

10:29 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزيرة الصحة تنعي الفريق العصار.. ماذا قالت؟

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:


نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وقالت وزيرة الصحة في بيان اليوم الاثنين، إن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين، والذي خدم وطنه بإخلاص وفي أي موقع تم تكليفه به، فلم يدخر جهدا من أجل رفعة وطننا الغالي.

وتقدمت وزيرة الصحة بخالص التعازي لأسرة الفريق العصار وكافة أبناء الشعب المصري، متمنيةً لهم الصبر والسلوان، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وتوفي العصار، بعد صراع مع المرض، عقب أيام من منحه رتبة فريق.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة محمد سعيد العصار وزارة الإنتاج الحربي السيسي

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وزير العدل ينعي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

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