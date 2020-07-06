مدير الكلية البحرية الأسبق: الفريق العصار كان دبلوماسيًا وعسكريًا محترفًا

(مصراوي):

نعى اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، إثر صراع مع المرض.

وقال مرزوق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كان الفريق العصار، أحد رموز القوات المسلحة، خدم في الجيش عقودًا طويلة، في مجالات متعددة وخاصة في مجال التسليح، وكان موضوعًا شائكًا، لكن أثبت نفسه فيه كقائد محترف، ودبلوماسي محترف أيضًا".

وأضاف مرزوق: "كل هذه الصفات تجمعت في اللواء العصار، وهي صفات يندر أن تتوفر في شخص واحد"، متابعًا: "أثرى اللواء العصار العمل العام عندما تولى وزارة الإنتاج الحربي، وكانت فترة شد وجذب بين مصر وأمريكا، وتعثرت المعونة الأمريكية أكثر من مرة، ولكنه استطاع أن يكون مستشارًا أمينًا للرئيس، وأن يبلي بلاء حسنًا في هذا الملف الشائك".

واختتم مرزوق بقوله: "سبق العصار عددًا ممن تولوا الوزارة من قبله، في النهوض بها، وقدم خلال فترة وجيزة مالم يستطيعوا أن يقدموه في فترات طويلة، حتى أنه كان له بصمته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد".