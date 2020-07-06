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البابا تواضروس ينعى الفريق العصار: قائد فذ ورمز للعسكرية المصرية

09:13 م الإثنين 06 يوليه 2020
البابا تواضروس ينعى الفريق العصار: قائد فذ ورمز للعسكرية المصرية

البابا تواضروس الثاني

(مصراوي):

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قيمة وطنية عظيمة وقائدًا فذّا ورمزًا مضيئًا من رموز العسكرية المصرية، هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقالت الكنيسة في بيانها: "شارك في إدارة شئون البلاد كعضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان له دور بارز في إدارة ملف العلاقات الخارجية وتطوير تسليح القوات المسلحة، وساهم في رفع مكانة الجيش المصري وجعله من أكثر الجيوش تطورًا على مستوى العالم".

واختتمت: "خالص العزاء للقوات المسلحة، ولأسرة الفقيد العزيز ومحبيه وتلاميذه وعارفي فضله على مستوى الوطن".

البابا تواضروس الكنيسة القبطية المصرية الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

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