أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"فقدت أخًا عزيزًا شرفت بزمالته والعمل معه".. رئيس الوزراء ينعى الفريق العصار

08:50 م الإثنين 06 يوليه 2020
"فقدت أخًا عزيزًا شرفت بزمالته والعمل معه".. رئيس الوزراء ينعى الفريق العصار

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):

نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.

وأكد مجلس الوزراء أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى لأسرة الفريق العصار وللشعب المصري، الذي فقد ابنًا غاليًا من أبنائه المخلصين، لم يدخر يومًا جهدًا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جسام في أوقات صعبة، وكان دائمًا عند حسن الظن به، يؤدي كل مهامه بتفان وإخلاص.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسرة الراحل الكريم، قائلًا: "فقدت اليوم أخًا عزيزًا، شرفت بزمالته والعمل معه، طوال الفترة السابقة، فكان دومًا نعم المسئول، وخير الداعم والسند".

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وفاة الفريق محمد العصار

الخبر التالى:

البابا تواضروس ينعى الفريق العصار: قائد فذ ورمز للعسكرية المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين