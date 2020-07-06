"فقدت أخًا عزيزًا شرفت بزمالته والعمل معه".. رئيس الوزراء ينعى الفريق العصار

(مصراوي):

نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.

وأكد مجلس الوزراء أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكفاءات المهنية والقامات الخُلقية، حيث قدم الراحل الكريم كل ما بوسعه لخدمة وطنه في كل مجال عمل به، وفي كل موقع شغله.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى لأسرة الفريق العصار وللشعب المصري، الذي فقد ابنًا غاليًا من أبنائه المخلصين، لم يدخر يومًا جهدًا لخدمة وطنه، والذود عنه، وتولى مسئوليات جسام في أوقات صعبة، وكان دائمًا عند حسن الظن به، يؤدي كل مهامه بتفان وإخلاص.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تعازيه لأسرة الراحل الكريم، قائلًا: "فقدت اليوم أخًا عزيزًا، شرفت بزمالته والعمل معه، طوال الفترة السابقة، فكان دومًا نعم المسئول، وخير الداعم والسند".