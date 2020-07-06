السيسي عبر "تويتر": الفريق العصار كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها

(مصراوي):

غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الاثنين، ناعيًا الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقال الرئيس السيسي: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها..

اللهم أرحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وأصدر الرئيس السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.