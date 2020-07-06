وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

(مصراوي):

توفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.