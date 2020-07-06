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وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:46 م الإثنين 06 يوليه 2020
وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي

(مصراوي):
توفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

محمد العصار وزارة الإنتاج الحربي السيسي

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