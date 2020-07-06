زوج الإعلامية هالة أبو علم: نقلت إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية
(مصراوي):
قال اللواء أحمد ناصر، إن زوجته الإعلامية هالة أبو علم، أصيبت بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات في المعادي.
ونشر ناصر، صورة لهالة عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، وعلق: "أرجو أن تدعوا بالشفاء لزوجتي الحبيبة ورفيقة عمري، الدكتورة هالة أبو علم وحفظكم الله جميعًا وامتعكم بالصحة والعافية".
وهالة أبو علم إحدى مذيعات التليفزيون المصري، شغلت سابقًا منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصري، ونائب رئيس قناة النيل الدولية، ورئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي، وعملت بالإذاعة المصرية وبعض البرامج التعليمية والرياضية وواحدة من أشهر من قدموا النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصري.
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