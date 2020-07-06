نائبة المنطقة الجنوبية تتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان

كتب- محمد نصار:



أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمنطقة شق الثعبان لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير المنطقة والإشراف المباشر على الحملة المكبرة التي يشنها حي طرة بالتعاون مع جهاز شق الثعبان.

رافق النائبة المهندس مصطفى زهران، المشرف العام على المشروعات بالمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد المجبر، رئيس حي طرة، والعميد ماجد فوزي، رئيس جهاز شق الثعبان، والعميد خالد درويش، نائب رئيس الجهاز، وسيد أباظة، نائب رئيس جمعية مستثمري شق الثعبان.

وكان الدافع الأول من الزيارة الوقوف على ما يتم بالحملة المكبرة لإزالة ورفع جميع الإشغالات الموجودة على مدخل شق الثعبان ومتابعة أعمال رفع السحالة من الطرق الرئيسية على مدخل شق الثعبان.

وتفقدت نائبة المحافظ، قطعة الأرض الخاصة بالمبنى الإداري لرجال الأعمال على مدخل شق الثعبا، فضلا عن المعدات التي ستقوم بأعمال رفع السحالة من الطرق وهي عبارة عن 2 جليدر، و4 لودرات، و12 عربة لنقل الأتربة والسحالة.

ووجهت بتقسيم المنطقة للعمل اعتبارا من اليوم مع المتابعة المستمرة من قبل حي طرة ومعاونة مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة، إلى جانب إزالة كل الباعة الجائلين من قبل حي طرة وتم بدء العمل في الكيلو الأول من سور محمية وادي دجلة مع العمل المستمر في الشوارع الرئيسية.

وتم عرض رسومات من قبل بعض المستثمرين لمداخل شق الثعبان، ووجهت نائبة المنطقة الجنوبية، بعرضها على المكتب الاستشاري العربي للاتفاق على الرسومات وإمكانية تنفيذها.