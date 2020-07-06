اتفاق مصر يوناني لاستئناف حركة السياحة بين البلدين قريبًا

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ونظيره اليوناني هاريس ثيوشاريس، بيانًا مشتركًا حول تبادل رعاية السياح الوافدين إلى البلدين، في إطار تعزيز أواصر التعاون السياحي في ظل علاقات الصداقة بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يعتبر ذلك أولى ثمار تواصل الوزارة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنه يعد أول اتفاق بين مصر وإحدى دول الاتحاد الأوروبي حول استئناف السياحة الخارجية، في ظل أهمية القطاع السياحي للبلدين وما يساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومصادر الدخل القومي.

وأوضح السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والشئون الخارجية بوزارة السياحة والآثار، أن البيان تضمن التأكيد على الاهتمام المشترك لإعادة استئناف الحركة السياحية والسفر بين البلدين للعمل أو للترفيه، واستئناف الحركة السياحية بين البلدين في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إلغاء قضاء فترة الحجر الصحي للمسافرين بين البلدين إلا في حالة إصابة أحد المسافرين أو هناك تقرير طبي بإصابة أحد المسافرين أو حالة الشك القصوى في إصابة أحد المسافرين.

وأشار مصلح، إلى أنه طبقًا للبيان سيتم اعتماد نظام بروتوكول للمسافرين بين البلدين بحيث تقوم البلد المستضيفة بمعالجة أي سائح مصاب بالفيروس في بلدها، وفقًا للمعايير السلامة الصحية العالمية، وفي حالة رغبة المسافر المصاب بالعودة الي بلده وعدم تلقي العلاج في البلد المضيفة، سيتم سفره على مسؤليته الشخصية مع احترام الاجراءات الاحترازية للتنقل التي تقرها وكالات سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي.

وأكد السفير، أن معظم ما جاء بالبيان المشترك كان مدرج بالضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي وفقًا للمعايير العالمية والتي تم اعتمادها أيضًا من قبل المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن الوزيرين التقيا في أثينا في فبراير الماضي في أولى جولات الدكتور خالد العناني الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، ثم توالت بعد ذلك اتصالاتهم حيث تم مؤخرًا عقد اجتماعًا بين الوزيرين عبر تطبيق زوم لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث اتفق كلاهما على التحرك سويًا لتشجيع وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا التي تهدد صناعة السياحة حول العالم.