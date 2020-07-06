اختيار الوكيل والمشرف على الموقع الإلكتروني.. تفاصيل أول اجتماع لـ"الأعلى للإعلام"
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
(مصراوي):
في أول اجتماع يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تشكيله الجديد، أرسل المجلس برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا شكره على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندًا للدولة المصرية وداعمًا لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.
وقرر المجلس اختيار صالح الصالحي وكيلاً، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.
كما قرر المجلس تكليف الدكتورة منى الحديدي عميدة كلية الإعلام السابقة، بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محليًا ودوليًا، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.
ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبدالسميع مسئولاً عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
75253
عدد المصابين
-
20726
عدد المتعافين
-
3343
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11345792
عدد المصابين
-
6421483
عدد المتعافين
-
532398
عدد الوفيات
إعلان