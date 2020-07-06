اختيار الوكيل والمشرف على الموقع الإلكتروني.. تفاصيل أول اجتماع لـ"الأعلى للإعلام"

مدبولي: هناك أحياء لن يُسمح بالبناء فيها.. والانتهاء من الدائري الأوسطي

(مصراوي):

في أول اجتماع يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تشكيله الجديد، أرسل المجلس برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا شكره على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندًا للدولة المصرية وداعمًا لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.

وقرر المجلس اختيار صالح الصالحي وكيلاً، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.

كما قرر المجلس تكليف الدكتورة منى الحديدي عميدة كلية الإعلام السابقة، بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محليًا ودوليًا، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.

ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبدالسميع مسئولاً عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.

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